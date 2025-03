Il mare cambia colore: Livorno, davanti ai tre ponti il Rio Ardenza riversa fango e detriti

Livorno, 15 marzo 2025 – Sono immagini impressionanti quelle realizzate con il drone e che mostrano la foce del Rio Ardenza. Siamo in una zona che durante l’alluvione del 2017 divenne tristemente famosa.

Le immagini dal drone nella zona dei Tre Ponti e realizzate subito dopo l'ondata di maltempo

Qui gli storici “Tre Ponti” furono di fatto demoliti dalla forza del corso d’acqua, che portò morte e distruzione. Adesso per quello sbocco al mare c’è un progetto che cambierà volto alla zona. Intanto, un ponte Bailey provvisorio permette il transito veicolare.

La zona dell'Accademia Navale dove sfocia il Rio Maggiore, l'altro corso d'acqua che attraversa Livorno

Nelle ore del maltempo che ha colpito in maniera dura la Toscana e anche Livorno, il Rio Ardenza, pur impetuoso e con una importante portata d’acqua, ha retto portando in mare migliaia e migliaia di metri cubi di acqua, fango e detriti raccolti nelle campagne alle spalle di Livorno durante la sua corsa.

La zona dei Tre Ponti: si vedono anche lo scoglio del "Gabbiano" e la Rotonda

E il mare di fronte al “Gabbiano”, zona del lungomare particolarmente amata dai livornesi, ha cambiato colore, diventando marrone, come altre volte è accaduto in questi casi. Per Livorno un venerdì 14 marzo di emergenza. Adesso la situazione è in fase di miglioramento.