Cresce il Piano collettivo di salvamento, proposto e coordinato dal Consorzio Balneare Costa Est. Cresce e si estende a tutte le spiagge attrezzate del territorio comunale. Si andranno ad aggiungere agli stabilimenti balneari della Costa Est, le spiaggia di Baratti, Bagno Baratti e Bagno Altamarea, e le spiagge urbane, Teatro del Mare, Bagnetti Salivoli e Bagno Calamoresca. Continua il programma di crescita iniziato nel 2007, che ha portato il Piano di salvamento Piombino ad essere un esempio in Italia. Il Piano coinvolge, tra bagnini del Consorzio, coordinati da Larissa Belinska, e collaboratori degli stabilimenti balneari più di 60 assistenti bagnanti per la quasi totalità residenti nel Comune di Piombino. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un lavoro iniziato nel 2019 ed alla proficua collaborazione tra il Comune, con il sindaco Francesco Ferrari ed l’assesore Giuliano Parodi, operativamente dal dirigente Luca Favali e Stefano Vivarelli e la Capitaneria di porto di Piombino con il comandante Valerio Chessari e luogotenente Gabriele Di Mauro. Grazie agli sponsor, (Unicoop Tirreno, Mareverde, Luna Beach, e Nano Verde) nonostante il momento difficile, non hanno mancato di dare il proprio sostegno, a cui va il ringraziamento di tutti gli aderenti al Consorzio Balneare e del presidente Fabrizio Lotti, è stato possibile comprare un defibrillatore che verrà posizionato sulle spiagge nel periodo estivo e, come gli altri 17, nel periodo invernale sarà a disposizione del Comune per essere collocato nelle scuole. Un particolare ringraziamento va alla Misericordia e al governatore Luigi Coppola.

m. p.