Livorno: fortissimo vento, mare in strada. Chiuso tratto di viale Italia

Livorno, 31 ottobre 2023 – Ancora disagi a Livorno per il vento e il mare che finisce in strada. Con la chiusura di viale Italia. Accade nella mattina di martedì 31 ottobre. Le onde sono finite in strada, portando detriti su tutto il lungomare. I vigili urbani hanno provveduto alla chiusura del viale Italia stesso, dalla Baracchina Bianca a via Forte dei Cavalleggeri.