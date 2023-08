Marina di Cecina, barca a fuoco nel porto

Cecina (Livorno), 14 agosto 2023 – Un’altra barca a fuoco. Dopo lo yacht in fiamme al largo della Gorgona, oggi intorno a mezzogiorno è scoppiato un incendio a bordo di un natante ormeggiato nel porto di Marina di Cecina. Tante le persone che hanno avvistato la colonna di fumo nero alzarsi in cielo. Fortunatamente, come segnalano guardia costiera e vigili del fuoco, non risultano esserci persone coinvolte.

5 foto (Foto guardia costiera e vigili del fuoco)

Il personale della Capitaneria, avvertito da un passante, ha immediatamente dato disposizioni per la messa in sicurezza delle altre imbarcazioni presenti in porto, e provveduto a far rimorchiare la barca in una zona sicura.

Nel frattempo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno in breve tempo spento le fiamme e scongiurato il pericolo affondamento. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.