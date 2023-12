Marina di Porto Azzurro, bilancio positivo e molti progetti per il 2024

Porto Azzurro, 15 dicembre 2023 - Un nuovo direttore con molti progetti per il 2024, il porto pieno anche in inverno e un fatturato in crescita. Ecco le principali novità emerse con il bilancio di fine anno delle attività Marina di Porto Azzurro. Il 2023 si chiude con il segno più, dopo una stagione che è andata oltre le aspettative. Il decremento che tra giugno e luglio aveva interessato tutta l’Isola d’Elba, è stato recuperato in agosto e soprattutto nei mesi di settembre ed ottobre, con un forte aumento delle presenze di imbarcazioni provenienti dall’estero (Germania, Olanda e Svizzera) e un implemento delle prenotazioni relative alle unità da diporto, cosiddette stanziali, grazie all’adeguamento delle tariffe invernali in chiave concorrenziale.

Rafforzato anche il management con l’ingresso del nuovo Direttore operativo, Samuele Manzi. “Nel 2023, abbiamo effettuato diverse migliorie all’interno del porto - ha spiegato Manzi - sono stati installati i cancelli all’ingresso dei pontili per garantire la privacy degli ospiti. Con il Comune di Porto Azzurro, stiamo lavorando per dotare i pontili di colonnine intelligenti per la contabilizzazione dei consumi di luce e acqua, e contiamo di diminuire l’utilizzo di acqua di circa il 50% per una maggiore sostenibilità del nostro porto. Restando in tema di sostenibilità, abbiamo da poco concluso un accordo con la società di benefit Lifegate spa, per l’utilizzo gratuito di un dispositivo per pulire lo specchio acqueo dai rifiuti in plastica. Stiamo anche provvedendo all’acquisto di un sollevatore di persone per la discesa a terra di persone non autosufficienti e/o eventuali feriti. Per il 2024 infine, realizzeremo una Lounge Hospitality sulla banchina della diga foranea, uno spazio per eventi, pubbliche relazioni, incontri e informazioni. L’amministrazione comunale ha già affidato l’incarico di progettazione, e contiamo che i lavori di realizzazione possano partire nei prossimi mesi.”