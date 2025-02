E’ morta Maristella Calgaro, presidente di Confesercenti Livorno

Livorno, 26 febbraio 2025 – Un grave lutto per il mondo del commercio livornese e non solo: è morta Maristella Calgaro, presidente di Confesercenti Livorno e titolare da decenni del negozio di calzature SuperShoes in via del Giglio.

"Oggi è un giorno di grande dolore per tutta la famiglia di Confesercenti. Con profonda tristezza – dice il direttore di Confesercenti, Alessandro Ciapini – annunciamo la scomparsa della nostra presidente, Maristella Calgaro. Una donna straordinaria, un punto di riferimento per tutti noi, che con passione e dedizione ha sempre lavorato per il bene delle imprese e del territorio. La sua guida, il suo impegno e il suo sorriso resteranno impressi nei nostri cuori. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Ciao Maristella, grazie per tutto quello che ci hai donato”.

Maristella Calgaro aveva 71 anni ed era presidente dell’associazione dal 2017.