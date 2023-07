Marito e moglie di Livorno salvati sull’Appennino Reggiano

Livorno, 25 luglio 2023 – I carabinieri e il soccorso alpino hanno salvato una donna di 57 anni di Livorno che si è ferita a un ginocchio mentre stava salendo in cima al Monte Casarola, sull'Appennino Reggiano.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 24 luglio. Sul posto sono arrivati, non senza difficoltà visto il luogo impervio e le condizioni meteo non favorevoli tra buio, forte vento e nebbia, i carabinieri di Collagna, il personale del Saer della stazione Monte Cusna, localizzando la donna a una quota di 1.800 metri, in un lieve stato di ipotermia.

Con lei c'era anche il marito, un 55enne sempre di Livorno, accompagnato incolume a valle.

La donna è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Sant'Anna di Castelnovo Monti. Le sue condizioni non sono gravi.