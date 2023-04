Martedì niente acqua nei quartieri nord. E in via del Fagiano modifiche al traffico fino all’11 aprile

Livorno, 31 marzo 2023 – Due importanti aggiornamenti relativi a lavori in corso in città.

Nel contesto dell’opera edilizia realizzata dal Comune in via Coltellini, che ha richiesto la posa di una nuova condotta idrica in via Amendola, martedì 4 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13 i tecnici di Asa eseguiranno i nuovi allacci alla tubazione.

Per consentire l’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze in via Coltellini, nel tratto di via Amendola compreso tra via Bussotti e via Mastacchi, nel tratto di via Don Davide Albertario compreso tra via Bussotti e via Coltellini e nel tratto di via Gobetti compreso tra piazza Saragat e via Mastacchi.

Nel corso dei lavori potranno inoltre verificarsi lievi fenomeni di torbidità dell’acqua nelle zone limitrofe all’intervento. Al ripristino del servizio, previsto per le ore 13 circa, i fenomeni di torbidità andranno a scomparire col passare delle ore.

via del Fagiano

Altro intervento in via del Fagiano. Per consentire il completamento dei lavori stradali in corso nel tratto di via del Fagiano compreso tra via Venuti e viale Petrarca, le modifiche alla viabilità già in vigore fino a mercoledì 5 aprile sono state prorogate fino a martedì 11 aprile.

L’intervento, a carico dell’Asl Toscana Nord Ovest, è finalizzato alla riparazione della carreggiata stradale e dei marciapiedi danneggiati dalle radici di pino. È previsto il divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 104/a di via del Fagiano e l'intersezione con via Venuti. Nell’altro tratto di via del Fagiano, quello tra il civico 104/a e l'intersezione con viale Petrarca, è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista. Il transito è consentito ai soli residenti, ai veicoli diretti alle rimesse interne, ai veicoli al servizio dei disabili, ai mezzi di soccorso e per esigenze di comprovata necessità, con limite di velocità di 20 km/h. I pedoni devono transitare sul lato opposto a quello interessato dai lavori.