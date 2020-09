Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio, interviene sulla questione del credito d’imposta per le spese di sanificazione sostenute dalle partite Iva. "Sanificazione, mascherine, gel, disinfettanti sono stati acquistati da commercianti e professionisti per mitigare il rischio di...

Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio, interviene sulla questione del credito d’imposta per le spese di sanificazione sostenute dalle partite Iva. "Sanificazione, mascherine, gel, disinfettanti sono stati acquistati da commercianti e professionisti per mitigare il rischio di contagio da coronavirus – dice la Marcucci – e per mettersi in regola e garantire salute e sicurezza di clienti e dipendenti. Ma la promessa che hanno fatto il Governo e l’Agenzia delle Entrate di rimborsare ai titolari di partita Iva il 60% delle spese effettivamente sostenute sotto forma del credito di imposta, è stata completamente disattesa attraverso il provvedimento dell’11 settembre con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ridotto al 15,6% la percentuale del rimborso relativo ai costi di sanificazione comprensivi delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti e disinfettanti, termometri e termoscanner".

Prosegue la presidente Marcucci: "In questo modo un’azienda che ha investito 100 mila euro in sicurezza anti-covid si vedrà riconosciuto un credito di appena 15mila euro. Aziende, commercianti, professionisti che hanno mostrato grande responsabilità, ora sono penalizzate. Perciò Confcommercio chiede "il rifinanziamento della misura a sostegno delle psrtite Iva attraverso la formula del credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio per fronteggiare l’emergenza da covid e di innalzarne l’importo a beneficio delle imprese che ne hanno fatto richiesta".