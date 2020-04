Livorno, 19 aprile 2020 - Via alla seconda fase di distribuzione gratuita in Toscana e anche a Livorno. Dopo la consegna a casa delle prime due mascherine e l'entrata in vigore dell'obbligo di indossarle fuori di casa, ecco che parte la nuova fase: il ritiro non sarà più a casa, ma ogni cittadino potrà andare a ritirare, fino a sei volte complessive in un mese, un pacchetto da cinque mascherine per un totale di trenta mascherine al mese.

Il ritiro avverrà, presentando o il codice fiscale o la tessera sanitaria, in farmacie e supermercati. Ecco di seguito l'elenco dei supermercati livornesi nei quali ritirare le mascherine (il servizio sarà attivo dalle 9 alle 16 e vedrà alla distribuzione personale del servizio sanitario regionale). L'elenco comprende anche i negozi del resto della provincia. LEGGI ANCHE LE REGOLE PER IL RITIRO

LI CECINA Via Pasubio UNICOOP TIRRENO

LI LIVORNO Via Giovanni Gelati 4 UNICOOP TIRRENO

LI LIVORNO UNICOOP TIRRENO Loc. PORTA A TERRA

LI PIOMBINO P.zza Berlinguer UNICOOP TIRRENO

LI PIOMBINO Via Gori/Via Costa, 1 UNICOOP TIRRENO

LI PORTOFERRAIO Via Tesei UNICOOP TIRRENO

LI ROSIGNANO Via Aurelia, 639/641 UNICOOP TIRRENO

LI SAN VINCENZO Via Biserno ,58 UNICOOP TIRRENO

LI VENTURINA Via Don Sturzo UNICOOP TIRRENO

LI CECINA VIA MAGONA, 2 LIDL

LI COLLESALVETTI VIA NAPOLI, 2/4 LIDL

LI LIVORNO VIA FILZI, 1 LIDL

LI LIVORNO NIEVO Viale Ippolito Nievo, 29/33 LIDL

LI CECINA VIA AURELIA SUD 2/A ANG.CORSO MATTEOTTI CONAD

LI CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELL'AGRICOLTURA CONAD

LI PORTOFERRAIO ANTICHE SALINE CONAD

LI PIOMBINO VIA LERARIO GIOVANNI 105 CONAD

LI CASTAGNETO CARDUCCI VIA VECCHIA AURELIA CONAD

LI LIVORNO VIA GRANDE 166/176 CONAD

LI LIVORNO VIA DELL'ANTIMONIO 4/8 CONAD

LI COLLESALVETTI VIA DELL'IMPRESA 14 CONAD

LI ROSIGNANO MARITTIMO VIA DELLA REPUBBLICA ANG. VIA DI GIACOMO SNC CONAD

LI COLLESALVETTI VIA C. MARX 27 CONAD

LI ROSIGNANO MARITTIMO VIA PER ROSIGNANO 2/A CONAD