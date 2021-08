"Non esiste alcuna modifica dei protocolli di gestione della gravidanza, né per il percorso di gestazione né per quello di assistenza al parto fisiologico o taglio cesareo. Viene pertanto garantito, come sempre avvenuto foino ad oggi, sia il parto spontaneo, sia il parto mediante taglio cesareo, in osservanza delle normative...

"Non esiste alcuna modifica dei protocolli di gestione della gravidanza, né per il percorso di gestazione né per quello di assistenza al parto fisiologico o taglio cesareo. Viene pertanto garantito, come sempre avvenuto foino ad oggi, sia il parto spontaneo, sia il parto mediante taglio cesareo, in osservanza delle normative che regolamentano i punti nascita". A puntualizzarlo, smentendo categoricamente le voci circolate nelle ultime ore (anche sui social) riguardo la variazione dei protocolli di assistenza al parto all’ospedale di Portoferraio sono la direzione sanitaria del presidio ospedaliero isolano che fa capo al dottor Luigi Genghi ed i responsabili locali del reparto di ostetricia e ginecologia che fa parte del dipartimento materno-infantile dell’Asl Toscana nord ovest. "Queste voci – precisano direzione sanitaria e reparto - gettano ombra su un servizio di qualità portato avanti da professionisti che agiscono nel pieno rispetto delle normative e secondo le tecniche più avanzate. La notizia risulta quindi semplicemente una ‘bufala’ riportata da chi ha interesse a gettare discredito e lo fa spesso, in mala fede, nascondendosi dietro profili anonimi. Si invitano quindi i cittadini a riportare e condividere solo notizie da fonti note e affidabili per evitare il rischio di cadere in simili tranelli". Con l’occasione l’Asl ricorda che l’accesso al reparto di ostetricia e ginecologia di Portoferraio avviene attraverso il pronto soccorso nei casi di urgenza e direttamente in reparto per quanto riguarda gli appuntamenti. Tutti i servizi offerti sono regolarmente attivi. Per comunicazioni telefoniche il numero del reparto è 0565-926785.