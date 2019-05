Livorno, 23 maggio 2019 - A un mese dall'aggressione ieri è morto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo Maurizio Canavesi, 34 anni, accoltellato il 23 aprile a Terno d'Isola (Bergamo) di ritorno da un rave party a Livorno. Conosciuto come dj nell'ambiente della musica elettronica con il nome d'arte Starfucker e padre di una figlia di 11 anni avuta da una relazione con una ragazza di Brescia, era ricoverato in condizioni gravissime a Bergamo.

Per l'aggressione è stato arrestato Sergio Ubbiali, 25enne di Stezzano, che con Maurizio e tre amici, due ragazze ventenni e un trentenne, era andato al Pasquatek, un rave di tekno e sballo che si svolge in Toscana durante il ponte pasquale. Il litigio scoppiò per futili motivi durante il viaggio di ritorno dalla Toscana. Cinque fendenti al collo e uno alla violento nuca gli sono costati la vita.

L'arrestato aveva raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato da Canavesi durante tutto il viaggio di ritorno dalla Toscana. All'origine della lite un mix di droghe, alcol e stanchezza (sul camper, di proprietà di Ubbiali, era stata trovata una modica dose di Lsd, mentre a casa di Canavesi, a Terno d'Isola, c'erano cocaina, hashish e marijuana). Una volta giunti a Terno, la situazione era degenerata e Canavesi era stato raggiunto da diverse coltellate inflitte - stando alle ricostruzioni dei carabinieri - proprio dall'amico: una decina, tra cui quella alla nuca. Immediati i soccorsi, mentre Ubbiali si era dileguato, venendo poi arrestato l'indomani a Brescia. Ieri il drammatico epilogo con la morte del dj.