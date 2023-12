Elba, lutto all’ospedale: è morto l’operatore socio sanitario Maurizio Croci

Portoferraio (Isola d’Elba), 19 dicembre 2023 – Lutto all’Isola d’Elba per la morte dell’operatore socio sanitario Maurizio Croci, 59 anni, in servizio all’ospedale di Portoferraio.

Croci ha lavorato per oltre 34 anni nei reparti di Medicina e all’ospedale di comunità dove i colleghi lo ricordano come un persona buona e gentile oltre che un ottimo professionista. "Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e in particolare degli operatori che hanno avuto l’opportunità e la fortuna di poter lavorare al suo fianco”.