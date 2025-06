Maxi intervento di pulizia e decoro nell’area Casalp, presente anche il sindaco Salvetti

Livorno, 28 giugno 2025 - È stato effettuato nella mattina di ieri, venerdì 27 giugno, un ampio sopralluogo congiunto nell’area condominiale Casalp di via Giordano Bruno (civici 13, 15, 17 e 19), al centro da tempo di segnalazioni da parte dei residenti per problemi legati al degrado, all’abbandono di rifiuti e alla presenza di fenomeni di microcriminalità. L’intervento, promosso dal Comune di Livorno, ha visto la partecipazione diretta del sindaco Luca Salvetti, degli assessori Giovanna Cepparello (ambiente e mobilità) e Andrea Raspanti (politiche sociali), oltre a una squadra mista composta da rappresentanti di Casalp, Aamps, Polizia Municipale, Ufficio SegnalaLI e dalla Cooperativa Agricola Il Carro, incaricata degli interventi di manutenzione del verde. Decoro urbano, pulizia e contrasto al degrado Durante il sopralluogo sono stati eseguiti interventi di sfalcio dell’erba e sistemazione delle aiuole da parte della Cooperativa Il Carro, mentre Aamps si è occupata dello spazzamento dell’intera via e dell’area condominiale, nonché della rimozione di numerosi rifiuti ingombranti abbandonati nei pressi degli edifici e sulle strade circostanti. È stato inoltre effettuato un controllo puntuale sui veicoli fermi da tempo nel parcheggio condominiale, alcuni dei quali in stato di abbandono da anni: le forze operative hanno avviato il processo per l’identificazione dei proprietari al fine di procedere, se necessario, alla rimozione forzata. Incontro con i residenti: “Disagio legato a inciviltà e illegalità diffusa” A margine dell’intervento, il sindaco Salvetti e gli assessori hanno raccolto le testimonianze dei residenti, che hanno segnalato una situazione di crescente disagio, imputabile non solo al degrado ambientale, ma anche a episodi legati allo spaccio di droga, alla prostituzione e al mancato rispetto delle regole minime di convivenza civile. Gli abitanti hanno denunciato comportamenti incivili da parte di alcuni inquilini o frequentatori della zona, che contribuiscono al peggioramento della vivibilità. Il primo cittadino ha ricordato come già in passato l’Amministrazione si sia attivata con interventi simili e ha sottolineato la necessità di un’alleanza tra istituzioni e cittadini: “È fondamentale la collaborazione di tutti – ha dichiarato Salvetti –. Le istituzioni possono fare la loro parte, ma è indispensabile che i residenti si impegnino a mantenere puliti e decorosi gli spazi comuni, segnalando prontamente situazioni critiche. Tornerò personalmente la prossima settimana per verificare l’evoluzione della situazione”. Un’azione di rete tra Comune, partecipate e forze dell’ordine All’intervento hanno preso parte anche Michela Pedini, funzionaria dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale, e Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune. La presenza delle istituzioni, insieme alle realtà gestionali come Aamps e Casalp, è stata letta come un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle problematiche di una zona che richiede monitoraggio continuo e interventi costanti. L’operazione di ieri rientra in un programma più ampio di presidio urbano e rigenerazione dei quartieri popolari, che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per affrontare le fragilità urbane in modo coordinato, con il coinvolgimento di cittadini, enti gestori e forze dell’ordine.