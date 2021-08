Ieri mattina gli operatori di Aamps, Avr e gli agenti della polizia municipale si sono presentati in massa in piazza XX Settembre. I primi per sgomberarla dai rottami di biciclette ed altro e ripulire il sagrato della chiesa di San Benedetto. I secondi per vigilare e supervisionare la situazione. Tutto questo è...

Ieri mattina gli operatori di Aamps, Avr e gli agenti della polizia municipale si sono presentati in massa in piazza XX Settembre. I primi per sgomberarla dai rottami di biciclette ed altro e ripulire il sagrato della chiesa di San Benedetto. I secondi per vigilare e supervisionare la situazione. Tutto questo è stato fatto dopo le segnalazioni e il pressing del Centro commerciale naturale di piazza XX Settembre sui media locali e i social. Gli operatori del servizio di igiene ambientale e spazzamento hanno dunque tirato a lucido la piazza e il sagrato di San Benedetto usando anche idropulitrici che hanno sparato acqua e prodotti igienizzanti per lavare la piazza insudiciata e maleodorante per l’urina dei frequentatori della piazza (la usano come latrina specie di notte dopo le bevute di birra) e dei cani che qui vengono portati giorno e notte per i loro bisogni. La siccità e il caldo hanno accentuato i cattivi odori. Per tentare di risolvere il problema il Ccn di piazza Venti Settembre invita "i padroni dei cani a munirsi di bottigliette con l’acqua per lavare la pavimentazione della piazza là dove i loro cani orinano". Ieri sono inoltre state rimosse le carcasse di biciclette abbandonate e i rifiuti. "Ringraziamo Aamps e la polizia municipale per il loro intervento. - dichiarano i portavoce del Ccn - Ma restano il problema degli atti vandalici notturni e degli atti di intimidazione contro il parroco di San Benedetto". Il Ccn ha inviato una mail al sindaco Salvetti, al questore Massucci e al vescovo Giusti "perché difendano il parroco di San Benedetto padre Tomasz".

M.D.