Livorno, 22 giugno 2019 - Grazie all’operazione «Oro rosso» le Fiamme gialle della seconda compagnia, in collaborazione con i colleghi di Genova e l’Agenzia delle Dogane di Livorno, hanno individuato due container nei quali, dai documenti di accompagnamento, risultava che ci fossero 55.193 kg. di «pacas de cobre», o «balle di rame». Ma in realtà contenevano rifiuti derivanti dalle demolizioni e costruzioni, rame, bronzo, ottone. Per questo i responsabili dell’importazione sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti. L’indagine tuttavia sta proseguendo e ci potranno essere ulteriori sviluppi.

I contenitori, da tempo in giacenza nel porto di Livorno, sono dunque stati sottoposti a controllo doganale. Quando sono stati aperti, dentro i finanzieri hanno trovato cascami, fili, cavi e rottami metallici, prevalentemente di rame, raccolti in balle fascettate, che non apparivano adeguatamente trattati e bonificati. I tecnici di Arpat, appositamente intervenuti, hanno classificato infatti le merci come rifiuti delle operazioni. Riscontrata l’assenza della documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti e delle certificazioni, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica gli amministratori delle tre società coinvolte nella spedizione. Le società dovranno rispondere di concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti. Inoltre i due carichi di rottami, del valore di oltre 300.000 euro, sono stati sequestrati con provvedimento emesso dal pubblico ministero titolare dell’indagine. I due carichi risultavano spediti dal Venezuela a nome di una società statunitense, con sede in Florida, ed erano destinati all’importazione in Italia per una società di diritto elvetico, attraverso un’altra impresa toscana. A nulla è valso poi il tentativo di variare la destinazione finale dei carichi di merci, con l’obiettivo di evitarne il sequestro, tramite l’ emissione di documenti di transito comunitario con destinazione finale Hong Kong. Se non intercettati, i rottami metallici sarebbero stati destinati alla fusione in una fonderia veneta con conseguenze ambientali gravi.

