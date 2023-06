Maxioperazione antidroga delle fiamme gialle all’isola d’Elba, dieci indagati

Portoferraio (Livorno), 16 giugno 203 – Si è conclusa dopo due anni di indagini lunghe e complesse una maxi operazione antidroga della guardia di finanza di Portoferraio all’isola d’Elba.

Tutto ruotava attorno a un’officina meccanica dai motori un po’ “su di giri” nei pressi del capoluogo elbano. L’officina sarebbe stata infatti usata, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, come quartier generale per il traffico di cocaina.

Sono dieci le persone che risultano indagate per detenzione e spaccio di cocaina, e in taluni casi anche di hashish e marijuana. Si tratta in gran parte di cittadini elbani, salvo tre campani e un laziale. Due delle persone indagate, M.E. e R.G., sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver reiterato il reato mentre erano ammessi a una misura alternativa alla detenzione.

Tra le persone maggiormente coinvolte ci sono due coppie, M.E. e G.A. (che avrebbero usato come punto di smercio di cocaina e hashish la loro abitazione) e G.S. e M.G. (che avrebbero usato l’officina meccanica come punto di incontro per trafficare considerevoli quantitativi di cocaina). M.G. era già noto alle forze dell’ordine e arrestato il 20 agosto del 2020 in flagranza dello stesso reato.

Per due dei tre cittadini campani e per la persona laziale c’è anche l’aggravante di reiterazione di reato in quanto già coinvolti in un’indagine dell’estate 2020. Si tratta di T.R., R.G. e R.M. Recidivo anche S.M. per traffico di cocaina e marijuana. Una delle persone, B.R., già destinatario del provvedimento prefettizio per detenzione di armi, al momento della perquisizione deteneva illegittimamente in casa 40 cartucce. Coinvolti anche T.S. e A.C. seppur in maniera minore.

Questa operazione fa seguito a una antecedente condotta tra il 2019 e il 2020 dalla guardia di finanza di Livorno, coordinata dalla Procura della città labronica. L’indagine, denominata “Soap and Drugs”, aveva già stroncato un ingente traffico di cocaina all’Isola d’Elba. di Valerie Pizzera