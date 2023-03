Megarissa al luna park, una decina di persone coinvolte. Poi minacce fuori dall’ospedale

ambulanza Svs

Livorno, 21 marzo 2023 – Una decina di persone finite al Pronto soccorso per una mega rissa scoppiata al luna park alla Rotonda di Ardenza domenica pomeriggio. Botte da orbi, paura e feriti: un pomeriggio da incubo.

Erano circa le 18 infatti quando più agenti della polizia di Stato e della polizia municipale, insieme ai volontari della Svs Sud, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’aggressione. In effetti, un ragazzo di 15 anni sarebbe stato aggredito da altri giovani (i motivi sono da chiarire). Sarebbe intervenuta anche la madre del minorenne e al violento alterco avrebbero partecipato anche altri adulti. In tutto una decina di persone, un marasma generale.

Tutto finito qui? Nemmeno per sogno. All’ospedale – dov’era stato accompagnato il ragazzino – polizia e vigili urbani sono dovuti intervenire nuovamente perché alcune persone, fuori dal Pronto soccorso, pare che volessero continuare la discussione cominciata al luna park. Il gruppo all’arrivo delle forze dell’ordine si è disperso.