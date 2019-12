Pescara, 28 dicembre 2019 - Calci alla panchina dell'Ardenza e niente saluti ai compagni dopo lòa sostituzione. Per Memushaj, capitano del Pescara costano care le intenperanze cui si è abbandonato nel giorno di Santo Stefano in occasione della partita vinta dalla sua squadra sul campo del Livorno. L'allenatore degli adriatici Luciano Zauri infatti non lo ha convocato per la partita di domani contro il Chievo Verona. Il trainer abruzzese ha voluto così punire il centrocampista per quanto accaduto nel secondo tempo del match dell'Ardenza quando Memushaj, al momento della sostituzione era uscito dal campo contrariato, non salutando i compagni, e scalciando in panchina, prima di essere ripreso dallo stesso allenatore sul rispetto da portare ai compagni. A fine partita Zauri minimizzò l'accaduto. Poi, la decisione di non convocare il capitano.

