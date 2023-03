Mercatino di via dei Pensieri, domenica apertura straordinaria

Mercatino

Livorno, 25 marzo 2023 – Domenica 26 marzo è in programma una edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Un altro Mercatino del Venerdì straordinario si terrà il 2 giugno.

Per consentire il regolare svolgimento del mercato, dalle 7 alle 14,30 di domenica e, a seguire, fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da Aamps, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e la corsia lato nord di piazzale Montello e in via Salvator Allende.

Istituito anche il divieto di transito in via dei Pensieri nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e la corsia lato nord di piazzale Montello, eccetto i veicoli dei residenti, quelli diretti all’area di parcheggio di largo Valaperti e quelli di soccorso. Divieto di sosta con rimozione forzata inoltre in entrambi i lati in via Gioberti nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Allende, e in piazzale Montello nel tratto compreso tra via Lusena e via dei Pensieri. Viene istituita la direzione obbligatoria a destra in via Montelungo all’altezza dell’intersezione con via dei Pensieri, eccetto i veicoli dei residenti, quelli diretti al parcheggio di largo Valaperti e quelli di soccorso.

Sarà creata una apposita corsia per il passaggio dei mezzi di soccorso in via dei Pensieri nel tratto compreso tra la corsia lato nord di piazzale Montello e l’accesso a largo Valaperti e nel tratto compreso tra via degli Oleandri e piazzale Montello e in via Allende. Prevista la deviazione della linea “5” del trasporto pubblico nell’itinerario alternativo già previsto per le giornate ordinarie del Mercato del Venerdì.