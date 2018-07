Livorno, 27 luglio 2018 – C’è tempo fino al 3 settembre 2018 per partecipare al bando che l’Amministrazione comunale ha aperto da inizio mese per la concessione degli spazi attualmente inutilizzati all’interno del Mercato delle Vettovaglie. Si tratta di 1 negozio, 15 banchi, 17 cantine e 2 ammezzati: 35 spazi disponibili per tutti gli operatori che intendano avviare un’attività all’interno della grande struttura mercatale, tra le più belle d’Europa, e con potenzialità davvero uniche. Si ricorda che il bando è pubblicato sul sito del Comune di Livorno nella sezione Bandi e Gare>Aste. Qui gli interessati possono trovare tutte le informazioni utili per partecipare: le condizioni, i requisiti, le destinazioni d’uso, le modalità di inoltro delle offerte.

Nel bando viene indicata la destinazione d’uso dei 35 spazi all’asta per favorire lo sviluppo commerciale della struttura ma anche l’attrazione turistica. Se infatti la maggior parte delle destinazioni riguardano la vendita di generi alimentari riferita a prodotti tipici italiani – secondo quella che è la vocazione primaria del Mercato – alcune unità a bando sono destinate alla somministrazione, segno evidente della forte volontà di ampliare l’offerta commerciale e fare del Mercato un punto di ritrovo e tappa turistica. La durata concessoria è di 9 anni ( rinnovabile per ulteriori 3 anni per le attività di somministrazione ) dietro pagamento di un canone mensile obbligatorio. I candidati dovranno per l’allestimento esterno dei banchi adottare un prototipo indicato dall’Amministrazione per una uniformità estetica del mercato. INFO: Direzione del Mercato Centrale- U. Presidio Coordinamento e Sviluppo Mercati Centrale Ittico e Ortofrutticolo - tel.0586 824700 e-mail : mercatoc@comune.livorno.it