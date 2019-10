Livorno, 1 ottobre 2019 - È in corso l’intervento di riqualificazione sul Ponte del Mercato Coperto, nel tratto di via Augusto Novelli che attraversa il Fosso Reale collegando gli Scali Saffi agli Scali degli Olandesi. Il ponte è stato costruito negli anni 50. Con il tempo i giunti di collegamento tra ponte, carreggiate e marciapiedi si sono deteriorati.

Così è in fase di realizzazione il ripristino e l'impermeabilizzazione dei giunti e degli ancoraggi tagliando l’asfalto. Saranno sostituiti i cordoli per i marciapiedi e sarà steso il nuovo asfalto. Anche i parapetti saranno sistemati. Per permettere tutto questo, la circolazione di pedoni e veicoli viene spostata, di volta in volta, sul lato del ponte non interessato dai lavori. Cosi fino a mercoledì 2 ottobre tutto il ponte rimarrà chiuso per consentire l’asfaltatura, ad eccezione del marciapiede lato sud che rimarrà aperto ai pedoni. I veicoli saranno deviati (in senso antiorario) lungo gli Scali Saffi fino a piazza Cavour, attraverseranno un tratto della zona pedonale delimitato da new jersey, per poi immettersi in via Maggi.