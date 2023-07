Mercato del falso, la guardia di finanza sequestra 500 accessori

Livorno, 6 luglio 2023 – Oltre 500 accessori contraffatti fra borse, occhiali, cinture, marsupi e portafogli, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza che in questi giorni ha intensificato i servizi nei lungomare tra Rosignano e Castiglioncello, battuti da una maggiore affluenza turistica.

Nel primo fine settimana di luglio sono stati sequestrati oltre 500 prodotti contraffatti tutti con marchi riconducibili a note case produttrici, trovati in zone limitrofe alla spiaggia dopo che erano stati nascosti in buche.

L'immissione in commercio abusiva della merce, come spiegano i finanzieri, avrebbero illecitamente fruttato oltre 5.000 euro, creando un danno alle attività economiche in regola e che vendono i veri prodotti, certificati e garantiti.