Mercato delle Vettovaglie, deturpata la facciata con scritte anti Israele

Livorno, 30 giugno 2025 – Lo storico Mercato delle Vettovaglie, che ha sede in via Buintalenti, si trova nel ’cuore della Livorno Ebraica, perché al suo interno (ma anche fuori) ci sono botteghe legale alla Comunità Ebraica. In linea d’aria è poco distante la Sinagoga. Tutto questo, nei vari momenti storici, come l’attuale insanuignato dal conflitto tra Israaele e Hamas, stanno riemergendo rigurgiti antisemiti e anti israeliani, che si concretizzano non solo con manifestazioni pro-pal e anti ebraiche come è successo lo scorso 25 aprile a Livorno e con manifestazioni di piazza successive, ma anche con scritte vergate con vernice spray sulla facciata del Mercato delle Vettovaglie che, dopo settimane. non sono state cancellate. Campeggiano sulla facciata dell’ottocentesco Mercato queste frasi in vernice nera: “Israele assassini”, “Stop genocidio” e “Palestina libera”. Ma se ne trovano anche tra piazza della Repubblica e via degli Avvalorati sulla spalletta del Fosso Reale con lo stesso contenuto vergato con vernice nera spray: “Stop genocide”.

Ebbene il Mercato delle Vettovaglie, che è l’emblema della storia e della tolleranza a Livorno, è stato oltraggiato. Il segretario del direttivo del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie, ex presidente Luigi Sena commenta: “La facciata del Mercato delle Vettovaglie non è il luogo per scrivere certi messaggi. Vanno cancellate. Auspico che l’amministrazione comunale le faccia rimuovere al più presto”. Aggiunge: “Sono un sostenitore della pace tra i popoli”.

Il nuovo presidente del Consorzio Alessandro Bacci: “Queste scritte oltraggiano la faccia del Mercato e la storia di tolleranza e inclusione di Livorno, che ospita una delle più importanti Comunità Ebraiche d’Italia”.