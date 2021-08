Lo storico Mercato delle Vettovaglie, uno degli edifici più celebri e iconici della città labronica, finito di costruire nel 1894, sembra cominciare a subire i primi segni della vecchiaia. Infatti, dopo il recente crollo di un pezzo dell’intonaco del cornicione e con l’accorgimento che l’intero cornicione della struttura è instabile, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno chiudere le entrate secondarie e transennare gran parte del perimetro dell’edificio, lasciando aperte soltanto...

Lo storico Mercato delle Vettovaglie, uno degli edifici più celebri e iconici della città labronica, finito di costruire nel 1894, sembra cominciare a subire i primi segni della vecchiaia. Infatti, dopo il recente crollo di un pezzo dell’intonaco del cornicione e con l’accorgimento che l’intero cornicione della struttura è instabile, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno chiudere le entrate secondarie e transennare gran parte del perimetro dell’edificio, lasciando aperte soltanto quattro entrate. Una scelta che, non senza valide ragioni, ha causato lamentele sia da parte dei lavoratori che dei semplici clienti. Sono dunque venuti fuori discorsi contrastanti sulla manutenzione del posto, per alcuni costante ma inefficace, per altri inesistente, nonché problemi relativi alle infiltrazione dal soffitto. Le voci grosse del mercato si sono fatte sentire e, immersi nel lavoro, Luigi Sena, Presidente del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie, e Claudia Canovaro, vice presidente del Mercato delle Vettovaglie, non hanno certo potuto esimersi dal commentare, in coro, i disagi dovuti a questi eventi: "Dopo la caduta dell’intonaco c’è stato un sopralluogo, che ha decretato il transennamento del perimetro. Inoltre, la maggior parte delle porte sono state chiuse per motivi di sicurezza, lasciando aperte solo quelle principali. I lavori in questione dovrebbero essere di breve durata, anche se, da alcuni reparti, giustamente, si alzano diverse lamentale. Dalla zona del pesce, ad esempio, si dice che sembra di essere in una gabbia, dato che entrambe le porte di quel lato sono state sbarrate". Da altre voci, è risultato anche che, in caso di pioggia abbondante, spesso si siano palesate delle grosse infiltrazioni nel soffitto. La risposta del Sindaco Luca Salvetti non è tardata ad arrivare: "La struttura è vecchia ed ha bisogno di continua manutenzione. Ci mobiliteremo al più presto per far sì che questa situazione, scomoda per tutti, possa migliorare, riaprendo le entrate e promettendo una manutenzione efficace. C’è da dire, anche, che all’entrata è stato costruito un baldacchino per poter consentire l’ingresso da una delle porte principali, altrimenti inagibile". L’assessore Rocco Garufo ha ricordato che: "L’amministrazione spende 220mila euro l’anno per garantire la sorveglianza alle porte del Mercato e permettere così l’apertura del servizio".

(Hanno collaborato al servizio

Hamish Orsini, Edoardo Lucarelli e Matteo Desideri studenti del liceo classico Niccolini Palli di Livorno)