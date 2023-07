Messa in sicurezza dell’area Sin/Sir: firmato il protocollo d’intesa / Video

Livorno, 1 luglio 2023 – E’ stato presentato ieri dall’assessora regionale all’ambiente Monia Monni il "Protocollo d’intesa per la gestione delle attività di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica, certificazione e restituzione all’utilizzo, delle aree Sin/Sir di Livorno", un passo in avanti verso la bonifica dell’area Sin/Sir di Livorno.

Il video

Il protocollo, approvato dalla Giunta regionale, e firmato da diversi soggetti pubblici, come il Comune di Livorno, di Collesalvetti, la Provincia di Livorno, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l’Asl Toscana nord-ovest, l’Arpat e molti altri, ha come finalità l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, diretto dalla Regione Toscana per il coordinamento delle attività di monitoraggio, studio, progettazione e realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di bonifica dell’area interessata.

Al tavolo tecnico potranno partecipare, al fine di contribuire con pareri non vincolanti, le forze produttive e sociali interessate all’area. Rispetto alla bonifica delle acque sotterranee, il protocollo prevede una collaborazione tra enti al fine di acquisire dati ambientali per a messa in sicurezza delle falde acquifere sotterranee sul territorio Sir di Livorno. Le aree Sito di interesse nazionale (Sin) e Sito di interesse regionale (Sir) di Livorno, riferisce l’assessore al lavoro Gianfranco Simoncini, sono state perimetrate nella zona nord di Livorno, dalla raffineria Eni fino al porto, per un’estensione totale di 776 ettari.

In particolare l’area Sin copre la maggior parte del territorio, mare compreso, mentre l’area Sir è situata nella zona al centro, tra la raffineria Eni, una parte del porto e il mare, l’area è inoltre suddivisa tra due zone di competenza privata e pubblica. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha sottolineato l‘importanza di valorizzare le potenzialità dell‘area e ha indicato che la firma del protocollo offre un elemento in più per esercitare pressioni sul governo, affinché non venga trascurata questa zona di crisi industriale unica in Italia, in quanto strettamente collegata al porto.

Simone Bacci