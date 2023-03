“Messa in sicurezza dell’Aurelia a Stagno, l’impegno del Comune di Collesalvetti va avanti”

L'assessora del Comune di Collesalvetti, Sara Paoli

Livorno, 21 marzo 2023 – “In riferimento ai lavori di messa in sicurezza sulla via Aurelia – spiegato l’assessore alla viabilità del Comune di Collesalvetti, Sara Paoli - e alle gravi accuse mosse dall’Unione Sindacale di Base, sono a sottolineare il lavoro costante e il percorso intrapreso da questa amministrazione”.

Comincia così la replica del Comune di Collesalvetti al comunicato diffuso ieri dall’Usb in merito alla pericolosità della strada davanti alla raffineria di Stagno.

"Proseguono infatti tutte le operazioni di espletamento delle procedure legate alla pubblicazione della gara di affidamento per l’installazione degli impianti semaforici – continua l’assessora -, l’implementazione dell’illuminazione pubblica lungo la via e l’installazione di segnalatori di velocità. Un progetto che è stato presentato alle commissioni consiliari e alle associazioni sindacali interessate per un importo totale di 280.000 euro”.

"Anas S.p.a., con la quale abbiamo preso accordi prima dell’inizio dei lavori di asfaltatura – aggiunge l’assessora Paoli –, in qualità di società che gestisce quella strada, proseguirà in questi giorni con la sistemazione del manto stradale e della segnaletica orizzontale, proprio secondo quanto stabilito nel progetto presentato dal Comune di Collesalvetti. Dopodiché, non appena saranno ultimate tutte le gare che, preme ricordare, essendo appalti pubblici seguono tempi e modalità indicati dalla legge, si potrà procedere con le installazioni sopra citate e il completamento della messa in sicurezza dei tre attraversamenti pedonali in oggetto”.

"Sono a stretto contatto con i sindacati – conclude Paoli – che conoscono perfettamente l'impegno di questa amministrazione ma anche le difficoltà progettuali derivanti dai tempi della burocrazia. Per questo, non è corretto parlare di menzogne, specie su una questione così importante per la quale abbiamo cercato, fin da subito, di trovare una soluzione adeguata”.