Meteo, allerta arancione: giovedì a Livorno scuole chiuse

Livorno, 18 ottobre 2023 - Il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale ha emanato un’allerta per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, riguardante principalmente il territorio della Toscana settentrionale e centrale (isole escluse).

Per quanto riguarda Livorno, codice giallo in vigore oggi, mercoledì 18 ottobre, dalle ore 18 fino a mezzanotte, per poi proseguire in allerta arancione fino alle ore 14 di domani, giovedì 19 ottobre (sempre per forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore).

Con ordinanza dell’amministrazione comunale è stata disposta la chiusura di scuole e servizi educativi, centri diurni, ludoteche, parchi e cimiteri durante l’allerta arancione (quindi dalla mezzanotte di oggi alle ore 14 di domani, giovedì 19 ottobre).

Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare scrupolosamente tutti i comportamenti corretti previsti per i rischi annunciati.