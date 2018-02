Firenze, 23 febbraio 2018 - Il giorno più brutto dovrebbe essere, secondo i meteorologi, quello di domenica 25 febbraio, quando nevicherà anche in pianura e anche sulla costa. Poi, tra lunedì e mercoledì temperature ben al di sotto dello zero. Questo attende la Toscana, che viene stretta nella morsa del gelo che attanaglia tutta l'Europa.

Una perturbazione che arriva direttamente dal Polo Nord e che potrebbe creare problemi soprattutto per le infrastrutture: treni e autostrade saranno i sorvegliati speciali, con specifici piani-neve messi in atto dalle aziende di gestione. Rete Ferroviaria Italiana è pronta a far entrare in campo gli spazzaneve sui binari.

Mentre Autostrade invita gli automobilisti a mettersi in viaggio soltanto se strettamente necessario. Ma attenzione anche ai contatori e alle tubazioni, che con il gelo potrebbero subire dei danni. La Protezione Civile fornisce in questo senso alcune raccomandazioni ai cittadini. Si tratterà con ogni probabilità di un'ondata di freddo storica, vista poche volte in Italia.

LA LETTERA DI ENRICO ROSSI - Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha intanto inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle situazioni di neve e gelo". Data l'emergenza freddo un'attenzione particolare è rivolta ai soggetti più deboli a partire dai senza fissa dimora. La missiva è stata spedita alle Prefetture e ai settori viabilità e protezione civile delle Province; a gestori delle reti di trasporto su ferro e strada RFI, Autostrade per l'Italia, SALT, Autocisa, ANAS; ai gestori elettrici e del gas e-distribuzione, SNAM Rete Gas, a Telecom; alle sale operative del 118 e per conoscenza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

GIA' MEZZO METRO DI NEVE NELL'ARETINO - Oltre mezzo metro di neve nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, e il sindaco Alberto Santucci, presidente dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l'invio della turbina in previsione dell'arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Nessun problema al momento sulla E45 regolarmente aperta al traffico. Precipitazione nevose anche in Casentino sopra i 600 metri. In entrambi i casi sono in azione mezzi spargisale e spalaneve per garantire la viabilità al momento possibile con catene o pneumatici da neve.