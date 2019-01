Livorno, 27 gennaio 2019 - Ancora instabilità in Toscana a causa del transito, oggi, di una perturbazione dal Nord Atlantico associata a forti venti di Libeccio. Per la giornata di lunedì 28 gennaio, la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve per le aree nord-orientali con validità dalle 6 fino alla mezzanotte. Emesso anche un codice giallo per mareggiate per costa e isole con validità dalle 12 di domenica 27 gennaio fino alle 12 di lunedì.

NEVE. Lunedì, sulle zone prossime all'Appennino pistoiese, pratese, fiorentino e aretino neve con possibili accumuli a quote collinari (oltre i 400 metri) e in montagna (600-1000 metri). Probabili accumuli anche sull'Amiata a quote di montagna.

MARE. Domenica mare molto mosso o agitato a nord di Capraia e sulla costa grossetana. Lunedì, mari molto mossi (temporaneamente agitati al largo). Moto ondoso in attenuazione in serata.

TEMPORALI. Domenica, dal pomeriggio, possibilità di locali temporali sulle aree di nord ovest, in Arcipelago e sul grossetano. Raffiche di vento e grandinate solo occasionali. Lunedì, possibilità di brevi rovesci temporaleschi nelle zone interne. Raffiche di vento e grandinate solo occasionali.