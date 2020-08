"Mi avete scoperto. Sono stato io a sparare non tre, ma quattro volte". Con questa parole la primula rossa dal grilletto facile, un sessantacinquenne di origine lucchese (di Porcari), mercoledì mattina ha risposto agli agenti della sezione ‘Falchi’ della questura e della squadra mobile che si sono presentati a casa sua alla periferia nord di Livorno. Vive...

"Mi avete scoperto. Sono stato io a sparare non tre, ma quattro volte". Con questa parole la primula rossa dal grilletto facile, un sessantacinquenne di origine lucchese (di Porcari), mercoledì mattina ha risposto agli agenti della sezione ‘Falchi’ della questura e della squadra mobile che si sono presentati a casa sua alla periferia nord di Livorno. Vive non lontano dai luoghi che ha preso di mira con la pistola Glock usata per sparare contro le saracinesche di un kebab il 30 marzo (in via Provinciale pisana). Contro l’Asia Market di via Garibaldi il 19 luglio e il 2 agosto contro la saracinesca del circolo Arci di Shangai. Ma anche contro le finestre di un condominio in via Giordano Bruno a Fiorentina di cui non si aveva notizia. Insomma usciva di casa di notte o all’alba sul suo scooter con la targa coperta , indossando un casco integrale per non farsi riconoscere e con la Glock colpiva i bersagli scelti in sopralluoghi il giorno prima, come per il circolo Arci di Shangai. Ma in quella circostanza ‘il pistolero seriale’ è stato tradito dallo scooter ripreso da una telecamera di sorveglianza. Quando gli agenti, diretti da Valentina Crispi, sono arrivati a casa del sessantenne, hanno riconosciuto lo scooter, ma sopratutto perquisendo la sua auto hanno trovato non solo la Glock con la matricola abrasa, ma anche una Beretta provento di furto e 95 cartucce. Davanti al Pm alla presenza del suo legale, ha ammesso: "Ero pronto a colpire ancora altri bersaglio". "Per il sessantenne, R.B.D. con precedenti – ha precisato la dirigente Crispi – sono stati disposti i domiciliari. Il pm chiederà l’attivazione del braccialetto elettronico". Sul movente "non ci sono motivazioni razziste, politiche o ideologiche – ha chiarito la Crispi - le indagini proseguiranno per fare luce sul movente".