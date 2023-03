“Mi hanno rubato la bici mentre ero a scuola”. Ma nel telaio c’è il “gps” e gli agenti di una Volante la ritrovano

Emanuel, 13 anni, con i due agenti della polizia di Stato che gli hanno ritrovato la bicicletta

Livorno, 23 marzo 2023 – Un furto… con un lieto fine, una storia che fa bene al cuore. Emanuel ha 13 anni e va a scuola in bicicletta. All’uscita, verso le 13, si accorge però che la sua amata due ruote gli è stata rubata, così chiama subito la mamma per avvertirla. E la mamma di Emanuel telefona immediatamente alla polizia. Informa l’operatore di quanto accaduto e aggiunge (dettaglio di non poco conto) che la bicicletta del bambino è dotata di apparecchio per il segnale Gps.

La bellissima bicicletta di Emanuel rubata ma poi ritrovata dalla polizia

Detto, fatto: la centrale operativa della questura dirotta la richiesta d’intervento alla "Volante 2” e gli agenti si mettono tempestivamente alla ricerca nei punti della zona del centro città segnalati dal gps. Bastano pochi minuti e i due poliziotti rintracciano la bicicletta di Emanuel che, felicissimo, li ha ringraziati di cuore.