Migliora la donna ferita: oggi l’interrogatorio dell’ex che è accusato del tentato omicidio

Livorno, 16 ottobre 2023 – Previsto per oggi, lunedì 16 ottobre 2023, nel carcere don Bosco di Pisa l’interrogatorio davanti al gip per la convalida dell’arresto di Valerio Spinelli, livornese di 46 anni, bagnino, che sabato mattina ha accoltellato alla gola la ex compagna Rosanna Calistri, 57 anni dopo averla sorpresa davanti alla sua abitazione a Pontedera. Rosanna (ex agente della polizia penitenziaria) aveva deciso di troncare la relazione con l’uomo, che appena un mese prima l’aveva aggredita rompendole le costole e perforandole un polmone. Nonostante questo e l’invito dei carabinieri a denunciare Valerio Spinelli, la donna non aveva proceduto.

Anche sabato sono intervenuti i militari dell’Arma che, un’ora dopo l’accoltellamento, hanno fermato e arrestato Spinelli alla stazione di Pondera mentre stava mangiando un panino e bevendo una birra.

All’interrogatorio per la convalida dell’arresto ci sarà anche l’avvocato del 46enne, Elena Spinelli del Foro di Livorno.

Dalle notizie che arrivano dall’ospedale di Pontedera, dove la donna è stata ricovera sabato e operata d’urgenza alla trachea, dopo essere stata colpita alla gola con un coltello dall’ex compagno (con il quale è stata per alcuni anni), stanno migliorando le sue condizioni, anche se è sempre in prognosi riservata.

Valerio Spinello, anche dopo essere finito in manette, non ha manifestato alcun pentimento per il terribile gesto compiuto contro Rosanna Calistro, che le avrebbe potuto costare la vita.

L’uomo arrivato in treno a Pondera da Livorno, aveva in tasca un coltello a serramanico con il quale ha squarciato la gola alla la ex compagna, a sangue freddo, con l’intenzione di ucciderla. Sono stati i vicini di casa della donna a trovarla a terra in via De Nicola, mentre chiedeva aiuto coperta di sangue.

M. D.