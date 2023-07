Migranti, arriva la “Geo Barents”: è il sesto sbarco di una ong a Livorno dal dicembre scorso

Livorno, 20 luglio 2023 - E’ attesa stamani a Livorno intorno alle 11 la nave “Geo Barents” con a bordo 143 migranti dei 462 complessivi tratti in salvo nei giorni scorsi.

Il punto di attracco individuato nel porto di Livorno per la nave di Medici senza Frontiere è «al molo 22 della calata Bengasi», fanno sapere fonti del Comune. L’orario di arrivo «potrebbe subire variazioni - si apprende - in base anche a possibili ritardi accumulati dalla nave che nel frattempo deve ripartire da Carrara in direzione sud verso Livorno». Ieri pomeriggio, infatti, la “Geo Barents” ha gettato l’ancora nel porto delle Apuane di Marina di Carrara per far sbarcare 203 profughi tra cui «soggetti fragili, donne e bambini». Gli uomini invece sono diretti a Livorno per «essere poi ricollocati su scala nazionale», fanno sapere sempre da fonti del Comune.

Per la città dei Quattro Mori e delle leggi Livornine si tratta del sesto sbarco da dicembre 2022 a oggi, dopo “Open Arms”, dopo il doppio sbarco di “Life Support” di Emergency, “Sea-Eye” 4 e “Humanity 1”.