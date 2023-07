Migranti, la Geo Barents a Livorno giovedì a mezzanotte: sbarcheranno 143 persone

Livorno, 18 luglio 2023 – A Livorno la macchina dei soccorsi si è messa in moto per accogliere la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che porterà nei porti toscani di Marina di Carrara e appunto Livorno altri 346 naufraghi provenienti dal nord Africa e portati in salvo negli ultimi giorni nel Mediterraneo.

La Geo Barents dovrebbe arrivare a Livorno intorno alla mezzanotte di giovedì 20 luglio. La prefettura di Livorno sta già organizzando l'accoglienza dei migranti con il coinvolgimento delle associazioni cittadine del terzo settore e insieme agli uomini della Questura. Per il porto di Livorno si tratta del quinto arrivo di imbarcazioni di ong umanitarie in pochi mesi.

La nave farà scalo prima a Marina di Carrara, dove sbarcherà 203 migranti, poi farà rotta su Livorno, dove sbarcheranno i rimanenti 143.

Il Comune di Carrara ha spiegato che “a scendere nello scalo apuano saranno soggetti fragili, donne, famiglie e, in tutto, 139 minori. La nave di Msf proseguirà fino a Livorno per sbarcare le restanti persone”».