Migranti, la “Humanity 1” con 88 profughi attracca a Livorno domattina

È previsto per le ore di martedì 30 maggio l'attracco alla banchina 56 nel porto di Livorno della nave ong “Humanity 1” con 88 migranti a bordo recuperati al largo della Libia nei giorni scorsi.

Sono tutti uomini, fanno sapere dalla prefettura di Livorno, tra cui ci sarebbero 10 minori non accompagnati e un minore accompagnato da un parente. Provengono da Sudan, Pakistan, Siria ed Egitto.

La situazione sanitaria a bordo, come affermano dalla prefettura, non presenterebbe problemi a parte nove casi di scabbia che dovranno essere accertati dai medici in sede di controlli sanitari. Controlli che come per l'ultimo sbarco dei primi di maggio, insieme a tutte le operazioni di identificazione saranno effettuati al primo piano della struttura della Stazione Marittima.

Nove minori saranno destinati alla struttura di accoglienza di Piombino mentre il resto dei migranti verrà distribuito su tutto il resto delle province toscane.