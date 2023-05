Migranti, la nave di Emergency a Livorno mercoledì mattina: a bordo 35 persone, fra cui undici minorenni

Livorno, 1 maggio 2023 – E' atteso per mercoledì mattina intorno alle 9 l'attracco della nave "Life Support" di Emergency a Livorno, "porto sicuro" scelto dal governo per l'arrivo in Italia dei 35 profughi tratti in salvo nei giorni scorsi dalla nave della ong nelle acque internazionali di fronte alla Libia.

A bordo, secondo quanto emerso, vi sarebbero anche undici minori di cui uno non accompagnato.

Secondo quanto riferito, due di queste persone soccorse provengono dalla Palestina, una dalla Siria e tutte le altre dal Bangladesh.

Martedì 2 maggio è prevista una riunione durante la quale saranno definiti i dettagli dell'operazione di accoglienza a Livorno.

La nave "Life Support" tornerà quindi nel porto toscano a più di quattro mesi dal primo sbarco di migranti deciso dal ministero. Il 22 dicembre scorso, infatti, arrivarono a bordo dell'imbarcazione di Emergency 142 migranti.