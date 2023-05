Migranti, la nave di Emergency ha attraccato a Livorno: 35 profughi a bordo / Video

Livorno, 3 maggio 2023 – La nave di Emergency Life Support con 35 migranti a bordo, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto di Livorno alle 6.50 di stamani.

Il pilota del porto è salito a bordo della nave per coadiuvare le operazioni di attracco. Operazioni che si sono concluse dopo le 8.

I 35 migranti, come spiegato ieri dalla prefettura livornese, sono tutti uomini e ci sarebbe un solo minore: sono originari per lo più del Bangladesh, due sono della Palestina e uno è siriano: rimarranno tutti in Toscana e saranno ridistribuiti nelle diverse province.

La nave è stata fatta attraccare alla banchina 56 e tutte le operazioni di identificazione e i controlli sanitari vengono effettuate alla Stazione marittima. Precedenza al personale sanitario dell'Usmaf insieme a quello della Croce Rossa. Nelle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Livorno e dall’ufficio immigrazione della polizia, sono impegnati gli uomini della Protezione civile regionale e comunale.

E’ la seconda volta che la “Life Support” arriva a Livorno, la terza in tutto per le navi delle ong che hanno attraccato allo scalo labronico. I primi arrivi prima di Natale: la “Life Support” appunto e la “Sea Eye”.