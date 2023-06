Migranti, la nave “Open Arms” a Livorno

Livorno, 21 giugno 2023 – Nella serata di mercoledì 21 giugno la Open Arms, nave ong battente bandiera spagnola, attracca in porto a Livorno, banchina 56. A bordo 17 migranti provenienti da Libia, Eritrea, Sudan. Di questi, stando a quanto appreso direttamente dalla Prefettura, 31 (24 maschi e 7 femmine) sarebbero minori di età minima dai 14 anni in su, eccetto un minore di 3 anni accompagnato da familiari.

La nave umanitaria approda a Livorno dopo 4 giorni di navigazione rispetto al luogo del soccorso prestato in acque internazionali, lo scorso sabato 17 giugno, a un'imbarcazione «che viaggiava sovraccarica e in condizioni precarie».

Per la città dei 4 Mori si tratta del quinto sbarco in 6 mesi esatti, da dicembre 2022 a oggi, dopo Life Support, Sea-Eye 4 e Humanity 1, dal 22 dicembre a oggi. Il «porto sicuro» di Livorno ha accolto in questi mesi, sommati tra loro, 574 migranti dei 669 sbarcati in Toscana, stando a fonti ministeriali. Della tarda mattinata di mieri, il tavolo tecnico tra Comune, Questura, Prefettura e catena di soccorso per coordinare assieme alla Capitaneria di Porto le operazioni pre e post sbarco. La Capitaneria di Porto di Livorno conferma «la banchina 56 - la stessa della Humanity 1, lo scorso 30 maggio - come punto di approdo» della Open Arms, che intorno alle 21.30 sarà «agganciata» in rada dalla ‘pilotina’.

«A scendere per primi saranno le donne e i minori», ha specificato a La Nazione e Il Telegrafo online Andrea Raspanti, assessore al Sociale: «Per le operazioni post sbarco - ha aggiunto - avremo a disposizione l’edificio a due piani retrostante la Stazione marittima. Al primo piano verranno svolte le procedure di polizia e sanitarie. Terminato lo screening, donne e minori verranno scortati al piano terreno, nelle due sale d’attesa predisposte, con generi di ristoro e spazi per riposare. A quel punto sarà la volta degli uomini le cui procedure saranno tutte svolte al primo piano». Quanto ai ricollocamenti: «Tutti in Toscana», fanno sapere dalla Prefettura, la quale provvederà alla gestione degli uomini, adulti e minori, da smistare nei vari Cas sparsi sul territorio toscano. Il tema che tiene banco in queste ore e che tiene impegnata la Regione, assieme al Comune e Usl concerne la distribuzione delle donne minori. «Per loro - fa sapere Raspanti - vanno individuate soluzioni alternative in comunità educative a dimensione familiare, su cui stiamo lavorando senza sosta». Circa le condizioni di salute a bordo, «impossibile in questa fase avere informazioni dettagliate, se non qualche caso di scabbia e disidratazione e - a quanto appreso - svariati casi di mal di mare e nausea». Escluse, per adesso quindi, situazioni di particolare criticità.

Francesco Ingardia