Il ministro sul Vespucci, Locatelli a Livorno. Incontro con le associazioni

Livorno, 3 giugno 2025 – Domani sarà il gran giorno: l’arrivo al porto di Livorno di Nave Amerigo Vespucci, previsto intorno alle 8.

La più bella nave scuola del mondo, vanto della Marina Militare Italia, sarà accolta con una cerimonia alla quale parteciperanno autorità civili e militari.

Per l’occasione ci saranno anche la Banda della Brigata Folgore e la Fanfara dell’Accademia Navale.

A Livorno verrà anche il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che parteciperà a un concerto a cura di alcune band musicali inclusive e alla serata in onore dell’equipaggio. Il menù sarà preparato da persone con disabilità.

La visita del Ministro Locatelli sarà anche l’occasione per incontrare mercoledì mattina prima il Sindaco Luca Salvetti e l’assessore alla politiche sociali Andrea Raspanti e il Prefetto Giancarlo Dionisi.

Subito dopo incontrerà i rappresentanti della associazioni delle persone disabili e degli organismi che le rappresentano, tra cui Fabrizio Torsi coordinatore del tavolo delle disabilità del comune, Sandra Biasci presidente della Consulta della associazioni del comune di Livorno, Claudio Rigolo presidente della Associazione Sport Insieme Livorno.

Sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, sarà effettuata una visita a bordo di nave Amerigo Vespucci riservata a un gruppo di ragazzi con disabilità di varie associazioni, legata ad uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’inclusività.

Durante la sosta di nave Vaspucci a Livorno, sarà possibile assistere a due aviolanci: il 6 giugno tra le 11.30 e le 11.45, quando si lanceranno i paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito. Tra le 17 e le 18 si lanceranno i paracadutisti del Reggimento Tuscania.

Tra le iniziative in programma anche screening ecografici gratuiti, programmati per giovedì 5 giugno dalle 9 alle 19. L’iniziativa è a cura dei medici della Marina Militare e civili grazie alle postazioni realizzate in banchina.

Al Molo Capitaneria, dove attracchera nave Vespucci, venerdì 6 giugno alle 2 si terrà il concerto lirico sinfonico ’Mascagni al calasole, un’anteprima del Mascagni Festival che si terrà a Livorno dal 2 agosto al 13 settembre.

Infine un gruppo di figuranti in abiti storici intratterà i visitatori in attesa di salire sul Veliero Vespucci, raccontando la storia della nave scuola e di Livorno.