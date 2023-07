“Mio fratello era a terra ferito, c’era un uomo che lo colpiva” / Video

Livorno, 15 luglio 2023 – Restano gravi, ma stazionarie, le condizioni di Usman Ali, 32 anni, ferito nel suo minimarket in via Novelli venerdì mattina durante una rapina.

Usman è stato operato la prima volta venerdì subito dopo l’aggressione per asportare i piccoli proiettili dell’arma usata contro di lui. Poi i chirurghi sono dovuti intervenire una seconda volta a causa di una seconda emorragia. Il rapinatore gli ha sparato due colpi all’addome.

Fuori dal reparto di terapia intensiva abbiamo avvicinato il fratello gemello del negoziante pakistano, Irfan Ali. “Sono riuscito a verderlo – ci ha detto – . I medici lo hanno stubato, è cosciente. Era in coma farmacologico. Gli ho parlato… Mi ha ricosciuto. Prego affinché sia fuori pericolo. La nostra famiglia in Pakistan non sa ancora cosa è successo...”.

In Pakistan vivono i genitori, un terzo fratello e tre sorelle. La voce di Irfan è segnata dall’emozione. Proprio lui, come ci racconta, è corso in via Novelli giovedì mattina.

"Un nostro connazionale di passaggio si è trovato per caso davanti al negozio di Usman – racconta il fratello –. Lo ha visto a terra mentre uno sconosciuto lo colpiva e inveiva contro di lui. Allora si è avvicinato e ha gridato al malvivente cosa stesse facendo, perché si stesse comportando in quel modo. Il rapinatore allora è uscito di corsa dal negozio quasi spintonandolo per farsi largo ed è scappato, ma prima ha gettato qualcosa sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Era un contenitore di plastica tolto dalla cassa dove Usman aveva riposto il denaro. Lo hanno recuperato i poliziotti. Quindi è sparito”.

Il cittadino pakistano che si è trovato in via Novelli subito dopo la rapina ha allertato il 112. “Proprio lui – ci riferisce Irfan Ali – mi ha chiamato con il cellulare di mio fratello che lo aveva pregato di avvertirmi. Dopo la telefonata sono corso da via Maggi, dove abito con Usman, fino al suo negozio. L’ho trovato coperto di sangue, gelido, semicosciente, che mi chiedeva aiuto. Poi è arrivata l’ambulanza che ha fatto salire a bordo me e lui, e via verso l’ospedale. Non avrei mai immaginato di vivere un incubo di questo genere”.

Aggiunge Irfan Ali: "Mio fratello è venuto a Livorno tre giorni prima che lo rapinassero. Prima era a Lucca. Ha rilevato il negozio che era di un cittadino del Bangladesh. Era uscito di casa verso le 9. Forse il rapinatore era già lì ad aspettarlo”.

"Il malvivente – questa è l’idea che ha in testa Irfan – ha sparato a mio fratello forse perché c’erano pochi soldi in cassa? Pensava che ci fosse altro denaro nascosto chissà dove? Come si può rischiare la vita così andando a lavorare?”.

di Monica Dolciotti