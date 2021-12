Assemblea della Misericordia di Livorno il 16 dicembre per decidere questioni importanti. All’ordine del giorno infatti c’era l’approvazione dei lavori alla sede di via Verdi bisognosa di essere sistemata. "I confratelli hanno votato a favore all’unanimità – riferisce il commissario della Misericordia Gianluca Staderini– per poter usufruire del super bonus del 110%". Altra questione discussa in assemblea sono i lavori al Cimitero Monumentale. "Già sono stati...

Assemblea della Misericordia di Livorno il 16 dicembre per decidere questioni importanti. All’ordine del giorno infatti c’era l’approvazione dei lavori alla sede di via Verdi bisognosa di essere sistemata. "I confratelli hanno votato a favore all’unanimità – riferisce il commissario della Misericordia Gianluca Staderini– per poter usufruire del super bonus del 110%". Altra questione discussa in assemblea sono i lavori al Cimitero Monumentale. "Già sono stati eseguiti gli interventi urgenti per mettere in sicurezza tutte le strutture al limite del crollo perché ammalate dall’usura del tempo – prosegue Staderini – Ora tutto il Cimitero Monumentale è accessibile con percorsi protetti. Avevamo a suo tempo chiesto un mutuo ad una banca che ce lo ha concesso, per cui inizieremo presto a fare gli interventi più corposi dando priorità alle zone più compromesse come il Bastogi. Nel frattempo in autonomia con i nostri dipendenti stiamo già sistemando il tetto del padiglione del ‘T’ (si chiama cosi perché la sua forma richiama questa lettera)". A tale scopo "sempre all’unanimità - aggiunge il commissario Staderini - sono state adottate le modifiche al Regolamento cimiteriale per facilitare l’apertura dei cantieri". Un altro regolamento è stato sottoposto a revisione: quello del trasporto con autorizzazione sanitaria su cui è intervenuta la Regione con un regolamento attuativo relativo alla legge regionale n.83 del 2019. "Con il regolamento attuativo della Regione – spiega Staderini – sarà modificata la composizione e formazione degli equipaggi sulle ambulanze". Il commissario riguardo invece alla gestione del personale dipendente della Confraternita di Livorno, ha proposto la nomina di Gabriele Vannucci nel ruolo di direttore generale: "Anche questa proposta è passata all’unanimità a dimostrazione della comunione di intenti tra tutti i fratelli e sorelle" fa sapere Staderini soddisfatto per l’esito complessivo dell’assemblea, al termine della quale "è stata consegnata una benemerenze a tutti i fratelli e sorelle per i servizi svolti durante questi due lunghi e drammatici anni segnati dalla pandemia. - conclude Staderini - A Giovanni Bitossi la Confederazione Nazionale delle Misericordie ha conferito la Croce al merito della carità per gli oltre 50 anni di servizio svolti per la Confraternita".

Monica Dolciotti