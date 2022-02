L’edizione più tormentata delle 82 che compongono la storia di Miss Italia si conclude stasera a Venezia e la livornese Daniela Ruggirello sarà l’unica ragazza a rappresentare la Toscana tra le venti finaliste in corsa per la corona. Lo stop imposto dal Covid alla manifestazione che doveva concludersi a dicembre ha costretto tutti a cambiare i piani. Ma Daniela vive quest’avventura in modo sereno, forte della sua maturità che si abbina alla bellezza. Ha 25 anni e quest’estate è arrivata in finale di Miss Toscana grazie al...

L’edizione più tormentata delle 82 che compongono la storia di Miss Italia si conclude stasera a Venezia e la livornese Daniela Ruggirello sarà l’unica ragazza a rappresentare la Toscana tra le venti finaliste in corsa per la corona. Lo stop imposto dal Covid alla manifestazione che doveva concludersi a dicembre ha costretto tutti a cambiare i piani. Ma Daniela vive quest’avventura in modo sereno, forte della sua maturità che si abbina alla bellezza. Ha 25 anni e quest’estate è arrivata in finale di Miss Toscana grazie al titolo di Miss Miluna. Ha una laurea triennale in Mediazione linguistica a Siena e sta studiando Relazioni internazionali. Porta avanti il suo lavoro di impiegata allo sportello unico per l’emigrazione in Prefettura a Livorno. Pratica danza dall’età di 5 anni e vorrebbe conciliare gli studi con il mondo dello spettacolo che per lei è sempre stato un sogno. Per questo la scorsa estate si è messa in gioco iscrivendosi al concorso di bellezza. “Ho pensato che a 25 anni fosse il momento: ora o mai più. Dopo aver dedicato il mio tempo allo studio ho dato spazio alle mie ambizioni, perché il mondo dello spettacolo mi affascina”. La vita di Daniela è sempre stata intensa. A dieci giorni dalla nascita all’ospedale di Livorno è stata adottata da Roberto e Sonia che lavorano in Polizia. Ha una sorellastra ed è fidanzata. E soprattutto riesce a conciliare tutte le incombenze giornaliere, senza tralasciare nulla. Il suo mito è Vanessa Incontrada, “perché è una donna bellissima, molto brava, umile, che è stata più forte di chi ironizzava sul suo corpo un po’ appesantito”. Daniela Ruggirello sogna un ruolo nella conduzione di un programma Tv e sottolinea che la sua partecipazione a Miss Italia le è servita anche per esorcizzare la timidezza. L’appuntamento con la finale di Miss Italia è per domenica sera alle 21 dal Palazzo di Cà Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. La serata finale sarà trasmessa su Helbiz Live, la piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento. Per accedere ai contenuti e alla diretta di Miss Italia, basterà scaricare la app Helbiz Live da play store o su apple store, e registrarsi. La app è gratuita e la serata di Miss Italia sarà fruibile senza alcun costo. Miss Italia quest’anno si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza e si svolge per la prima volta interamente sui social media. La conduzione è affidata all’inviato de “Le Iene” Alessandro Di Sarno e ad Elettra Lamborghini. In giuria Elisabetta Franchi, stilista, Arturo Brachetti, trasformista, Jonathan Kashanian, esperto di moda, Giulia Salemi, social influencer.

Enrico Salvadori