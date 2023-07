Miss Livorno 2023, le foto della prima sfilata alle Fonti del Corallo

Livorno, 15 luglio 2023 – E’ partita ieri dalle Fonti del Corallo la trentatreesima edizione di Miss Livorno, manifestazione-show estiva entrata nella tradizione dei livornesi, che anche quest’anno permetterà di immergersi nell’affascinante mondo della moda, con tappe in cui ci sarà spettacolo a tutto campo grazie alla presenza di corpi di ballo, cantanti, cabarettisti ed esibizioni sportive.

La fotogallery di Novi

Ieri pomeriggio (e anche venerdi 21), nella hall del Centro commerciale main-partner, le “bimbe” livornesi hanno preso parte a “Moda e Miss” in galleria, un defilè in cui le aspiranti Miss sono sfilate in passerella per noti brand nazionali e internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro. La sfilata di ieri ha avuto il valore di selezione e viene conteggiata anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014.

Fino al 10 agosto, giorno della finale alla Terrazza Mascagni, ci saranno inoltre appuntamenti con selezioni, casting e shooting fotografici, grazie all’opera dei “talent scout” di Miss Livorno che da inizio giugno su stabilimenti balneari, locali della costa livornese e pisana (Tirrenia e Marina di Pisa), punti di ritrovo per ragazzi (moletti, Venezia ecc.) sono alla ricerca di ragazze da inserire da protagoniste nella manifestazione.