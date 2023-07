Misteriosa morìa di pesci fra i bagnanti a Porto Azzurro / Video

Porto Azzurro (Isola d'Elba, Livorno), 24 luglio 2023 - Gli ignari turisti stavano tranquillamente facendo il bagno nella spiaggia del paese, quando improvvisamente l'acqua e la battigia si sono riempite di pesci morti. È accaduto oggi, lunedì 24 luglio, in tarda mattinata alle spiagge delle Pianotte e della Rossa nel centro di Porto Azzurro, accanto al porto, sollevando lo sgomento e l'orrore dei presenti.

La moria di pesci galleggianti ha in poco tempo coperto la battigia e il bagnasciuga delle spiagge dell'elegante località balneare, spesso definita la "Portofino dell'Elba".

La notizia è immediatamente schizzata sui social tra frasi di sdegno e ipotesi sulle cause, poi i post sono stati rimossi. Giunti sul posto, la notizia ci è stata confermata da alcuni bagnanti che erano presenti.

La causa resta però un mistero. I pesci potrebbero essere stati persi da una barca da pesca cui si è magari rotta la rete e poi poi stati spinti a riva dal forte vento di scirocco, oppure potrebbe trattarsi, più probabilmente, di uno scarico a mare di pesci senza mercato, proibito della legge. Un cosiddetto "rigetto". Infine, altra ipotesi, la causa potrebbe essere una non meglio precisata fonte di inquinamento, riguardo alla quale non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità. Per il momento l'episodio resta un giallo.

Secondo quanto riferito dai bagnanti il vento avrebbe poi spinto parte dei pesci al largo, mentre un'altra buona parte sarebbero stati tolti dall'acqua da un gruppo bimbi che giocava sulla spiaggia, poi sarebbe arrivato anche un signore con la maglia di una pescheria locale e si sarebbe portato via i pesci rimasti.