Livorno ricorda la sciagura del Moby Prince 34 anni dopo. “Nasca un museo per ricordare le vittime”

Livorno, 10 aprile 2025 – Oggi ricorre il 34° anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991.

“Per non dimenticare”, anche quest’anno il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” e dell’associazione “10 Aprile Vittime del Moby Prince”, celebrerà l’anniversario con cerimonie e iniziative.

La manifestazione per l'anniversario del Moby Prince dello scorso anno (foto Novi)

Questo il programma di oggi: alle 11, in Fortezza Nuova, deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle Vittime; alle 12, in Cattedrale, funzione religiosa; alle 14.30 a Palazzo Civico, in Sala Consiliare, saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle Vittime e ai rappresentanti delle istituzioni. È prevista una diretta streaming della cerimonia in Consiglio su https://livorno.consiglicloud.it/. Alle 16.30 da Piazza del Municipio partirà il corteo che raggiungerà l’Andana degli Anelli (Porto Mediceo) passando da viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, piazza Micheli, ponte dei Francesi; alle 17 all’Andana degli Anelli deposizione del cuscino di rose inviato dal Presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. È prevista la lettura dei nomi delle Vittime e il lancio di rose in mare.

Alle iniziative legate all'anniversario parteciperanno, oltre alle istituzioni cittadine, anche Pietro Pittalis, presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta e delegato dal Presidente della Camera dei Deputati, il deputato Andrea Quartini, membro della commissione, l'onorevole Chiara Tenerini, Francesco Gazzetti consigliere regionale.

E alla vigilia del 34esimo anniversario della strage del Moby Prince, i deputati del Partito Democratico Simona Bonafè, Marco Simiani, Matteo Mauri e Andrea Casu hanno presentato alla Camera una proposta di legge per l’istituzione a Livorno di un museo dedicato alle vittime della tragedia e alla promozione della sicurezza navale. L’iniziativa nasce su impulso della Federazione provinciale e comunale del Partito Democratico di Livorno, dei Giovani Democratici, del gruppo consiliare PD e del Sindaco Luca Salvetti.

“Il lavoro approfondito svolto dalle Commissioni parlamentari d’inchiesta succedutesi nel corso delle ultime legislature, hanno permesso di fare importanti passi in avanti sulle dinamiche della tragedia, sulle responsabilità e sull’autenticità dei fatti. Serve ora un sforzo collettivo per arrivare alla piena verità. Crediamo – dichiarano i promotori della proposta di legge – che la realizzazione di uno spazio pubblico possa rappresentare un segno concreto di vicinanza alle famiglie delle vittime e un luogo di memoria collettiva”. “Un Museo del Moby Prince – proseguono – non sarebbe soltanto un doveroso omaggio alle 140 vittime, ma anche uno strumento di sensibilizzazione, ricerca e formazione in materia di sicurezza navale e trasporto marittimo. Un presidio culturale e civile che possa contribuire al percorso di verità e giustizia che ancora oggi, dopo 34 anni, deve essere pienamente compiuto”.