Moby Prince, il procuratore capo di Livorno risponde ai familiari delle vittime

Livorno, 27 febbraio 2025 – "Sono rammaricato e dispiaciuto per la reazione dei comitati dei familiari delle vittime del Moby Prince. Chi ha voluto polemizzare su quello che ho detto in Commissione Parlamentare, evidentemente non ha ascoltato attentamente le mie parole. Non ho mai detto di aderire alla sentenza che ha accertato la negligenza dell'equipaggio del Moby Prince. Ho dichiarato che quella oggi è l'unica verità processuale. L'unica sentenza definitiva, ma ho anche chiaramente detto in Commissione che quella è la verità processuale, mentre noi dobbiamo cercare la verità sostanziale".

Il procuratore capo di Livorno, Maurizio Agnello

Queste sono le prime dichiarazioni rilasciate dal Procuratore Capo di Livorno Maurizio Agnello giovedi 27 febbraio, dopo le prese di posizione della Associazione 10 aprile e Associazione 140 che riuniscono i familiari delle vittime del Moby Prince al termine dell'audizione in Commissione di Inchiesta Parlamentare del Procuratore Capo di Livorno e del Procuratore Capo della Dda di Firenze sul caso Moby Prince. Hanno definito le parole del Procuratore Agnello "sconcertanti".