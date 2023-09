Modigliani Forum affidato ai privati, c’è il sì del consiglio comunale

Livorno, 20 settembre 2023 –

Disco verde in consiglio comunale all’affidamento in concessione della gestione del Modigliani Forum (ha una campienza di 8000 posti). È stata approvata la proposta di deliberazione della giunta (numero 492 del 27 luglio) con 17 voti favorevoli, 9 contrari (le opposizioni compatte) e 1 astenuto.

La gestione del Palasport sarà in partenariato, cioè pubblico-privato, su proposta dell’attuale gestione la Palalivorno scrl, soggetto promotore del progetto. Carlo Ghiozzi della Lega ha motivato così il suo "no".

"Il Comune a mio parere, a fronte di canoni concessori bassi per il gestore del Palasport motivati giustamentre dal fatto che innalzarli troppo sarebbe penalizzante, perché questo impianto ha costi energetici molto alti, avrebbe dovuto rendere questo il Modigliani Forum autosufficiente sul piano energetico".

Come? "Dotando i parcheggi circostanti di tettoie con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Si sarebbe potuto fare sfruttando i fondi del PNRR, o altre risosre comunitarie dedicate all’efficientamento energetico. Mi è stato risposto al penultimo consiglio comunale che sarebbe troppo dispendioso farlo. Di qui il mio voto contrario, non sul progetto del privato per il Modigliani Forum, ma per la mancanza di lungimiranza dell’amministrazione comunale sul fronte del risparmio energetico".

Andrea Romiti del Gruppo Misto ha contestato invece "l’esiguità del canone concessorio".

A questo punto, dopo l’approvazione di ieri in consiglio comunale, il responsabile unico del progetto potrà procedere a bandire la procedura pubblica per l’affidamento della concessione del Palasport, a cui sarà invitato anche il soggetto promotore che, in caso di affidamento provvisorio della concessione a terzi, potrà far valere il suo diritto di prelazione allineando la sua proposta a quella dell’affidatario provvisorio.

La proposta di gestione è stata così strutturata: la concessione sarà ventennale, prevede un impegno di circa 300 mila euro per manutenzioni straordinarie a carico del privato, mentre il Comune si farebbe carico delle manutenzioni strutturali. Il canone concessorio passerebbe da dagli attuali 8000 (è stato motivo di polemica politica sollevata dalle opposizioni perché ritenuto troppo basso) a 13 mila euro l’anno. Cinque giornate all’anno il Modigliani Forum sarà a disposizione gratuitamente per eventi istituzionali e per altre 8 giornate, sempre gratuitamente, servirà per eventi sportivi nazionali e internazionali promossi dall’amministrazione comunale. Questo permetterà al Comune di risparmiare 30 mila euro l’anno.

di Monica Dolciotti