Livorno, 15 febbraio 2020 - Un telone enorme, di circa 250 metri quadrati, pronto ad accogliere navi e croceristi che fanno il loro ingresso quotidianamente nel porto di Livorno. E' questo lo scopo previsto per l'installazione della gigantografia raffigurante Amedeo Modigliani, personaggio chiave del 2020 per quanto riguarda la città di Livorno. Quest'anno, infatti, ricorrono i 100 anni della morte dello straordinario artista che qui, in riva al Tirreno, è nato e cresciuto prima di salpare per la Francia e diventare il grande che la storia certifica.



All'inaugurazione del telone che rimarrà esposto fino alla fine dell'anno, proprio su quel silos che a lungo è rimasto testimone delle navi pronte a fare il loro ingresso in porto, anche il sindaco Luca Salvetti. "Una giornata splendida e significativa - ha detto - che testimonia la necessità e la voglia di promuovere sempre di più questo 2020 legato all'anno di Modigliani. Qui arrivano 2 milioni di traghettisti, che scenderanno e vedranno subito questa immagine suggestiva".





© Riproduzione riservata