Molesta 4 donne per strada, giovane ai domiciliari

Livorno, 13 giugno 2025 – È stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in abitazione il giovane livornese accusato di essere l'autore di una serie di molestie sessuali ai danni di quattro donne, avvenute per strada tra il 2023 e l'aprile scorso. All’epoca dei fatti il giovane era minorenne. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla polizia, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della Procura minorile. I fatti oggetto dell'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Livorno, fanno riferimento a quattro episodi avvenuti con modalità simili nella stessa zona della città.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane - all'epoca dei fatti minorenne - avrebbe avvicinato le vittime alle spalle mentre erano distratte, spesso impegnate con il cellulare e con gli auricolari, palpeggiandole nelle parti intime per poi allontanarsi rapidamente rifugiandosi nella propria abitazione. Il caso è emerso con maggiore evidenza lo scorso aprile, quando una 26enne ha denunciato un'aggressione sessuale subita nei pressi della sua abitazione.

L'identificazione del presunto autore ha poi permesso agli investigatori di collegare l'episodio ad altri tre eventi analoghi denunciati nei mesi precedenti, nei quali l'aggressore era rimasto sconosciuto. Decisivo, secondo quanto riportato dalla Questura, il riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime, convocate dalla Squadra Mobile dopo l'individuazione del sospettato. Gli elementi raccolti hanno portato il magistrato a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato e a disporre la misura restrittiva. Il giovane è attualmente indagato per il reato di violenza sessuale.